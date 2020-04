Ako tráviť čas v tomto (ne)čase?

V prvom rade je nutné zamyslieť sa, ako si naplánujeme čas strávený doma. Odporúčame Vám napísať si denný harmonogram, rozvrh aktivít, ktoré budete v danom dni robiť. Môžete pokračovať v svojich obľúbených činnostiach. Dá sa to.

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, čo Vám radíme podniknúť v týchto časoch.

Sebarealizácia cvičením

Boli ste zvyknutí cvičiť jógu v skupine, teraz situácia vyžaduje samostatnoť každého z nás. Preto skúste nájsť v sebe motiváciu a zacvičte si doma samy. Potrénujte pamäť a spomente si na cviky, ktoré Vám išli dobre ale aj na tie, ktoré boli problémové. Teraz máte čas vyšperkovať cvičenia a neskôr, ak to bude možné opäť v skupine budete za hviezdu. Ak ste pred tým nechodili na jógu alebo pilates, skúste sa inšpirovať videami na internete alebo zavolajte kamarátke, ktorá Vám dá určite dobré tipy. Pripájame Vám aj link na cvičenia https://bit.ly/2wWXSDW.

Varením nič nepokazíš

Nikdy ste na varenie nemali čas, poprípade Vás to nelákalo. Áno, v tomto období už nájdete priestor aj na varenie. V kuchyni už máte možnosť stráviť namiesto pol hodiny viac hodín. Je to príležitosť na to, aby ste sa naučili nové recepty, skúsili ste experimentovať s ingredienciami. Samozrejme záleží na Vás, či túto výzvu prijmete alebo si zabezpečíte dovoz obedov.

Aj malá prechádzka sa počíta

Najmä seniorom radíme, aby sa išli prejsť aspoň okolo domu. Vždy je potrebné mať rúško a dodržiavať odstup od druhých ľudí minimálne na dva metre. Nezdržiavať sa v skupinkách je nevyhnutné. Chodenie do prírody tiež nie je zakázané, len aj v tomto prípade je nutné dodržiavať odstup od ľudí. Všetci by sme mali ísť príkladom a dodržiavať nariadenia, ktoré nás majú v tomto období chrániť.

Nakupujte premyslene, vyzbrojte sa trpezlivosťou

Seniori majú na nákup určený čas od 9:00 hod. do 12:00 hod. Podľa reakcií na sociálnych sieťach je vidieť, že mnoho ľudí si neuvedomuje, že raz tiež zostarne. Toto nariadenie by mali seniori dodržiavať. V prípade, že sa rozhodnete ísť na nákup skúste tento čas v obchodoch skrátiť na minimum.

My prosíme všetkých, aby v tomto období boli k sebe ohľaduplní. Nie je na mieste sa hnevať a viesť búrlivé diskusie proti seniorom, ktorí idú na nákup aj v inak vyhradenom čase. Čo môžeme v takomto momente urobiť je zachovať pokoj a pokúsiť sa so seniormi komunikovať. Veľa starších ľudí teraz bojuje so strachom, strachom vôbec vyjsť von z domu. Odporúčame seniorom osloviť na nákup, rodinu či susedov a požiadať ich, aby im nakúpili. Poprípade nákupy obmedzili na jeden krát do týždňa. Existuje veľa krízových liniek v jednotlivých mestách na Slovensku, ktoré spadajú pod jednotlivé mestské časti, ak si neviete rady oslovte ich telefonicky a pomôžu Vám.

Komunikácia je základ

V tomto období radíme všetkým, aby komunikovali so svojimi príbuznými, či priateľmi minimálne raz za deň. Udržiavanie kontaktov napomáha psychike a tiež odbúrava strachy, či úzkosti. Ak ste stále odkladali komunikáciu cez internet, nebojte sa a spolu vyskúšajte komunikačný program Skype.

Sledujte pozitívne správy

Sledovanie správ a sociálnych sietí sa snažte časovo obmedziť. Neustále sledovanie správ o koronavíruse môže na Vás vplývať negatívne. Chráňte si svoje psychické zdravie. Určite si periodicitu, vymedzte si čas, kedy budete sledovať správy a kedy zas budete vašu pozornosť venovať čítaniu pozitívnych správ. E-knihy zadarmo nájdete na portály Mestskej knižnici Bratislava https://bit.ly/2XdqR0F alebo české knihy sú prístupné na linku https://bit.ly/3aT75Mg.

Toto obdobie skúša našu spoločnosť, ktorá žiaľ dlhodobo nevenovala pozornosť starším ľuďom. Je na nás všetkých, aby sme do budúcna nezabúdali na seniorov a ich potreby. Spolu skúsme nájsť lásku a spolupatričnosť k seniorom a ukážme svetu, že nám záleží na každom jednom z nich.

Seniori v pohybe ako občianske združenie sa v čase pandémie koronavírusu snaží byť seniorom nápomocné. Každý deň pripravujeme pre seniorov tréning pamäti na doma, ktorý si môžu stiahnuť z webovej stránky www.seniorivpohybe.sk. Seniori sa na nás môžu tiež obrátiť aj telefonicky na tel. číslo 0944 577 573, rady ich vypočujeme. V neposlednom rade pre seniorov pripravujeme rôzne aktivity na vyplnenie ich voľného času. Viac sa dozviete na facebookovej stránke Seniori v pohybe.