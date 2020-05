Buď tu pre starkých, potrebujú ťa

Dnešná doba nám dovoľuje spojiť sa so starými rodičmi. Najjednoduchší spôsob je zavolať si navzájom a uistiť sa, že sú v poriadku.

V týchto časoch potrebujú najmä seniori vedieť, že na nich rodinní príslušníci, známi alebo priatelia myslia. Vzájomná podpora je veľmi dôležitá. Inšpirujte sa témami na rozhovor so starkými.

Zostaň pozitívny

Skús sa podeliť o pekný zážitok, ktorý sa ti stal v priebehu tohto týždňa. Pozitívnych a milých správ nie je nikdy dosť. Napríklad, mojej kamarátke sa stala veľmi vtipná príhoda. Počas toho ako bola na benzínovej pumpe a umývala si čelné sklo svojho automobilu, oslovil ju mladý pán s požiadavkou umyť čelné sklá aj na jeho aute a rovno jej dal zopár drobných. Myslel si, že kamarátka na pumpe pracuje. Opak bol pravdou. Keďže ale kamarátka má zmysel pre humor a nebojí sa práce, okná s radosťou umyla. Človek by neveril, že sa to naozaj môže stať. Vidíte, je to možné. Každopádne táto príhoda ma rozosmiala, neviem ako vás.

Pekný zážitok z minulosti

Spoločné zážitky so starými rodičmi je dobré teraz oprášiť a pospomínať si na chvíle, keď sme mohli byť všetci spolu. Potrápime aj pamäť, ktorú je dobré posilňovať aj teraz. Skúste zapojiť aj svoje zmysly. Babičky varia úžasné jedlá, napríklad buchty alebo najlepšie koláče na svete. Stačí si len spomenúť na vôňu koláčov a tiež na ich chuť, človek hneď pookreje. Pre mňa je tiež peknou spomienkou to, ako som s babičkou hrávala hru meno, mesto zviera vec. Nezabudnem na to, ako pri písmenu D, babička napísala do kolónky pre zviera dobytok. Bola som v údive, ako šikovne sa vie vynájsť. Naozaj by mi to samej nikdy nenapadlo. Je to veľmi úsmevná spomienka, určite nájdete pekné zážitky aj vo vašej pamäti.

Plány pre nasledujúce dni

Posvieťme si na naše plány, pomenujme, čo by sme radi stihli, zlepšili a naučili sa. Tieto informácie posuňme ďalej. Určite aj našich starých rodičov zaujíma, že život vonku sa nezastavil, ide ďalej. Napríklad, moja mama zasadila rajčiny a pomaly sa teší ako rastú. Ďalší plán je jasný, bude potrebné sadenice, planty neskôr ako vyrastú pekne presadiť, či už na záhradu alebo do väčších kvetináčov. Aby toho nebolo málo, poznám kamarátku, ktorá sa prihlásila na kurz angličtiny online cez skype. Tento plán jej pomôže zlepšiť sa v angličtine a nabudúce môže starých rodičov pozdraviť frázami “Hello, how do you do?“

Čo by starým rodičom urobilo radosť

Skúsme sa opýtať, čo by starým rodičom urobilo radosť prípadne, ako by sme im mohli pomôcť. Každý má svoje priania a želania. Niekomu stačí nakúpiť, iní potrebujú vypočuť a porozprávať sa. Niektorí potrebujú len uistiť, že na nich myslíte, a že vám nesmierne chýbajú. Je to veľmi náročné, no pokúste sa hovoriť aj o svojich pocitoch. Rozprávanie aj o svojich vnútorných pocitoch môže veľmi pomôcť. Nebojte sa toho.

Pozitívne emócie

Na záver nezabudnite povedať, že ste s nimi radi hovorili a tiež, že sa tešíte sa na ďalší rozhovor. Zanechajte pozitívnu emóciu. Určite ste vedeli, že aj v hlase a tóne je počuť, či sa práve usmievate. Úsmev lieči, stačí keď sa usmejete a starý rodič to na druhej strane bude vedieť. Neveríte? Skúste to.

Ďakujeme za inšpiráciu na článok https://dementia.cz/.