Aprílový zajac na cestách

Tento článok sme poňali troška netradične z pohľadu aprílového zajaca, ktorý Vás prevedie rôznymi zastávkami, tipmi na online cestovanie a na trávenie voľného času.

Prvotné prekážky

Zaodený zajo v trojvrstvovom rúšku a s vydezinfikovanými labkami nepohrdol počas veľkonočných sviatkov domácim vajcovým koňakom. Predstavil pre našich priaznivcov v rámci zachovávania veselosti a bezpečnosti nové zaujímavé a vedomostné zákutia online priestoru. A keďže sa on sám s tímom nemohol dočkať, ako Vás nimi poteší, niektoré zaujímavosti už našim seniorom sídlia v e-mailových schránkach vo forme nášho pravidelného newslettra, konkrétne v časti venovanej tipom na trávenie voľného času.

Deň Zeme

A keďže sme prednedávnom oslavovali Deň Zeme, prihodil nám nielen pár pozdravov od svojich zvieracích kolegov z celého sveta, ale aj užitočné tipy, ako si Matku Zem a jej zázraky priblížiť v čase, keď musíme byť v prejavoch našej náklonnosti k nej o niečo zdržanlivejší.

Pozitívne dopady aj keď bez delfínov

Možnože sa aj Vám dostala do pozornosti nedávna informácia o návrate delfínov do talianskych Benátok, ktoré sa tak rozhodli využiť absenciu turistov a brázdiť miestne kanály namiesto tradičných gondol či vaporetto (loď). Aj keď sú Benátky nepochybne magickým miestom, na delfíny si ešte budeme musieť trochu počkať. Už teraz sa ale vieme spoločne potešiť snímkam Európskej vesmírnej agentúry, ktoré ukazujú, ako sa v porovnaní s minulým rokom znížila intenzita miestnej vodnej dopravy, vďaka čomu sa prúdy naozaj pomaličky prečisťujú a snáď už stihli odhaliť aspoň nejakú tú rybku, mihnúcu sa pod nejedným benátskym oknom.

Zdroj: Snímka Deserted Venetian lagoon (ESA)

A ako na túto zmenu reagujú gondolieri z povolania? Čo myslíte, žeby nakoniec zavesili pádlo na klinec? Posúďte sami. Pozrite si odkaz: https://youtu.be/RzTKOEGu9Qo

Na skok do Austrálie

Keď sme sa tak pekne vybrali smerom na juh, nebudeme trochárčiť a pri ďalšej zastávke pôjdeme ešte južnejšie - rovno do Austrálie. Niektorí si možno pomyslíte, že to je prinajmenšom zaujímavá voľba, keďže o podobnostiach medzi Talianskom a Austráliou až tak často (alebo vôbec) neslýchame. Nesmieme však zabúdať na to, že ideme po stopách aprílového zajaca, a kto sme už my, aby sme mu dávali rozumy na tému efektívnej logistiky? Správne. Len ľudia. Vec sa má tak, že Taliani a Austrálčania, najmä tí v Sydney, majú naozaj minimálne jednu spoločnú charakteristiku, a tou je vášeň pre dobrú a kvalitnú kávu. Ak si tento článoček náhodou čítate pri šálke voňavej kávy (kľudne aj bezkofeínovej, že ste to práve vy, tak sa, samozrejme, počíta aj tá), sme si isté, že nájdete v sebe pochopenie tak pre Talianov a Austrálčanov, ako aj pre samotného zajaca, za ktorého v prípade roznášky veľkonočných radostí u protinožcov musel doslova zaskočiť miestny kolega...

video //www.youtube.com/embed/euYmkweDsg8

Ako ste si na videu určite všimli, ešte aj tie austrálske ulice (kupodivu) zívajú prázdnotou. A musíme priznať, že keď sme videli, aké možnosti trávenia času majú v týchto dňoch australskí seniori, tak sme skonštatovali, že sa im naozaj, ale naozaj nemožno čudovať... https://youtu.be/ZNP1eQyGmlo

Pozdravy z celého sveta

Podobné pozdravy od zvieratiek dobývajúcich vyľudnené mestá sme dostali aj z Juhoafrickej republiky, Indie, Walesu, Paríža a ďalších obľúbených destinácií (pozdravujeme týmto hlavne tučniaky). Je očividné, že aj zvieratká môžu mať svoje vysnívané turistické destinácie či preferované vychádzkové trasy. Možnože len trpia enochlofóbiou (pozn. strach z davov, veľkého množstva ľudí) alebo sa jednoducho cítia nekomfortne, keď majú viac párov nôh ako väčšina návštevníkov mesta, popr. im niekto celkom otvorene závidí sezónny kožuch, do čoho sa nepochybne dokáže vcítiť každá štýlová dáma. Podľa zaja by sme preto mali mať zo seba naozaj dobrý pocit, keďže tým, ako sa snažíme udržiavať samých seba v bezpečí našich domovov, dávame zároveň priestor zvieratkám, aby si rovnako v bezpečí mohli napĺňať svoje cestovateľské ambície. Pri príležitosti Dňa Zeme by sme našej planéte ťažko mohli dať krajší darček – ale predstavte si, že aj tento darček sa dá predsalen ešte trošku vylepšiť. Pripravení?

Tipy ako osobne poďakovať prírode

To, že pobyt na čerstvom vzduchu má na človeka blahodarný vplyv Vám nemusíme pripomínať. Rovnako ani to, že v dnešných dňoch nesmieme zabúdať na dodržiavanie opatrení, ktoré chránia nás a všetkých na okolo, obzvlášť pri prechádzkach po vonku, ktoré tak veľmi potrebujeme. Máme však pre Vás tip na liečivú aktivitu, ktorá sa najlepšie realizuje práve keď sme na krátkej prechádzke sami so sebou a okolitou prírodou. Musíme priznať, že to nie je z našich hláv, ale z hláv islandských, ktoré sa ako jedny z mála môžu pýšiť prírodou, ktorá je aspoň približne taká krásna, ako tá slovenská (naša je samozrejme najkrajšia, ale to im radšej nehovorte). Islandskí lesníci prišli s nápadom, ako v týchto dňoch prekonať tie menej príjemnejšie pocity, najmä keď sa cítime o niečo osamelejší – a tým je objímanie stromov. Iste, stromček nás nedokáže objať naspäť, ale to neznamená, že nie je láskavý zelený lekár, ktorý lieči naše srdce a myseľ. My sme to už dávno vyskúšali a môžeme potvrdiť, že pokoj stromov je naozaj nákazlivý v tom najlepšom slova zmysle. A keď Vám do toho ešte zaspievajú vtáky a zasvieti slnko, veríme, že sa Vám do ďalších dní hneď o niečo ľahšie vykročí.

Vytvorte si záhradku

A ako si priniesť atmosféru prírody do tepla domova? Založte si v kuchyni vlastnú ,,kvetináčovú“ záhradku plnú byliniek a klíčkov! Oprášte staré kvetináče a nádobky, pekne si ich vyzdobte napr. zjednodušenou dekupážou (potrebujete iba lepidlo a servítku s pekným motívom) a objednajte si potrebné semiačka (páni kuriéri dodržujú bezpečnostné predpisy, ale niekedy stačí iba poriadne prekutrať všetky šuplíky). Potom sa už stačí obrniť láskou, trpezlivosťou, plnou krhličkou a za krátko si môžete vychutnávať krásy prírody priamo v svojej bezprostrednej blízkosti. Kľudne si pritom môžete predstavovať, že sedíte uprostred slovenskej lúky, toskánskeho sadu či provensálskej záhrady – jednoducho tam, kde sa budete cítiť spokojne. A ak táto spokojnosť náhodou znamená využitie vypestovaných byliniek priamo v domácnosti, nemohli by ste im nájsť chutnejšie či voňavejšie uplatnenie. Navyše, príroda sa určite poteší, že môže byť pri Vás aspoň v takejto minimalistickej podobe.

V prípade, že by ste si priali dostávať newsletter - novinky a tipy na trávenie voľného času počas tohto obdobia, napíšte nám na seniorivpohybe@gmail.com alebo na tel.číslo 0944 577 573. S tímom Seniori v pohybe pracujeme na tom, aby ste mali vždy vyplnený čas aktivitami, ktoré sú zmysluplné. Prostredníctvom newslettru dostanete od nás pravidelné informácie, tipy na vedomostné kvízy, či tréning pamäti na doma.