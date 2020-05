Tešíme sa na cestovanie po Európe alebo Veni vidi amavi!

Leto klope na dvere a naše srdcia, ako inak, volajú po cestovaní! Pripravili sme preto pre Vás motivačný výber európskych miest, na ktorých návštevu sa môžete už teraz začať pripravovať.

,,Už tam budeme??” Pre starých i mladých rodičov ide nepochybne o tú najobľúbenejšiu hlášku, ktorou ich ratolesti zvykli a dodnes zvyknú častovať pri príležitosti rodinných výletov a im podobným výjazdom mimo dobre známeho, domáceho teritória. Za posledných pár mesiacov sa síce viacerým uškám dostalo od tejto vety viac-menej vynúteného oddychu, ale keďže sa nám situácia pomaličky pomaličky upokojuje, nehrozí, že by z cviku tak úplne vypadli. Ba čo viac, pravdepodobne budú obohatené o minimálne tak časté kontrolné otázky typu ,,…a zobrali sme moje obľúbené rúško?” alebo aj ,,akože dúfam, že máme tú voňavejšiu dezinfekciu!“. Naďalej totiž platí, že pri výletoch po našej domovine musíme byť všetci, starší či mladší, veľmi obozretní, a kto to už dnes vie lepšie, než samotné deti? (no, o jednom tipe by sme predsa len vedeli ☺!)

Nuž dobre, domovina je jedna vec, ale čo blízke či vzdialenejšie zahraničie, po ktorom túžia po mesiacoch strávených v izolácii mnohé naše srdcia? A povedzme si pravdu, leto za dverami tomu veru dvakrát nenapomáha. Rozhodli sme sa k tomu teda postaviť, ako inak, so cťou! Pripravili sme pre Vás motivačný zoznam cestovateľských ambícií, v ktorom nájdete výber európskych miest, na ktorých návštevu sa môžete už teraz pripravovať. Jazykovo, študovaním histórie a kultúry, samotným tešením sa či poprípade rovno leštením sedemmíľových čižiem. Súčasná situácia nám, totiž, poskytuje práve ideálne množstvo času, potrebného na takúto vnútornú prípravu. Veď ako sa vraví medzi nami cestovateľmi, aj cesta môže byť cieľ!

Berlín

Tento rok si celý svet pripomína 75. rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Vedeli ste ale, že v dôsledku bombardovania Berlína sa v meste dnes nachádza výrazne menej starších budov než v iných európskych metropolách? To sme Vás ale prekvapili, však? V dôsledku tejto skutočnosti tam preto ťažšie nájdeme ikonické hotely a reštaurácie, na ktoré boli preživšie historické budovy prebudované – teda presne také, ktoré vzhľadom na svoj antickejší charakter nedisponujú výťahmi, ktoré sa nám všetkým pri našich cestovateľských radovánkach často zídu (pre istotu je ale vždy fajn si túto skutočnosť overiť, najmä keď mávate unavenejšie nôžky alebo práve venčíte svoje novozakúpené topánky). Okrem toho, berlínska hromadná doprava Vám pomôže dostať sa do viac než 170 múzeí a galérií aj v prípade, že Vám pri preprave pomáha invalidný vozík. Berlín je známy svojou rozmanitosťou, ktorá sa plne odráža aj v unikátnosti mnohých berlínskych múzeí – od dych-berúcich, často interaktívnych výstav venovaných nielen rôznym aspektom druhej svetovej vojny či obdobiu povojnového Berlína, ale aj odľahčenejším témam ako svetoznámej currywurst, hudobnej skupine Ramones či nemeckej kinematografii. A ako bonus, od roku 2007 sa Berlín teší prvému nemeckému outdoorovému ihrisku pre seniorov, vybudovanému po vzore obľúbených senior-parkov v Číne. Z toho jednoznačne vyplýva, že ako Seniori môžete byť v pohybe aj priamo v berlínskom Preussen Parku.

Barcelona

Toto nádherné Gaudího mesto dôverne poznajú všetci fanúšikovia spisovateľa Dana Browna, ktorí čítali jeho poslednú knihu Pôvod. Na to, aby Vás Barcelona očarila však táto knižka, samozrejme, nie je nevyhnutným predpokladom. Pre starších cestovateľov toto mesto ponúka príťažlivú kombináciu slniečka, histórie, kultúry a gastronomických pôžitkov, zberateľných od starých rodinných tascas, teda pouličných taverničiek, až po reštaurácie ovenčené Michelinskou hviezdou, popr. hviezdami. Vôbec to však nemusí ostať pri pasívnej konzumácii jedla či vínka, i keď aj tá sama o sebe je dostatočne závideniahodná. Avšak, v prípade záujmu o nám vlastné aktívnejšie vyžitie sú v meste ponúkané cenovo prijateľné minikurzy prípravy tradičnej paelly či rozličných tapas.

Podobne ako Berlín, aj Barcelona disponuje verejnou dopravou uspôsobenou na potreby postarších obyvateľov, ktorá ich prepraví na čisté mestské pláže, vybavené pomocnými rampami či drevenými chodníčkami. Keďže je to sympatické prímorské mesto s výbornou polohou, mnohé výletné lode s programom pre seniorov vychádzajú na svoju púť práve z Barcelony...žeby sme sa práve inšpirovali ísť o ,,dům dál“?

Miláno

Poznáme to všetci. I keď Taliansko patrí medzi obľúbené destinácie mnohých z nás, niekedy sa nevyhneme vyčerpávajúcim horúčavám, davom a určitým výzvam súvisiacich s miestnou dopravou – i keď správne dávkované to určite môže mať svoje čaro. Trochu problematickejšie je to však v mestách, ktoré nepovoľujú vjazd áut do svojich historických centier a postarší cestovateľ tak musí kráčať za takýchto menej príjemných podmienok možno dlhšie, než by mu bolo úplne najpríjemnejšie. Predstavitelia Milána na tom asi niečo videli, keďže sa im v roku 2016 podarilo získať cenu Európskej únie za najlepšiu dostupnosť! Miláno totiž zainvestovalo do verejnej dopravy a zveľaďovania mestskej infraštruktúry tak, aby sa mesto stalo prístupnejším pre všetkých jeho návštevníkov.

Ešte šťastie, že Leonardo Da Vinci už kedysi dávno tušil, že nemá akumulovať všetky svoje diela na jednom mieste a Poslednú večeru umiestnil práve sem.

Moravské sklípky a tufové pivničky

Čo by to bol za zoznam cestovateľských ambícií, ak by sme naozaj opomenuli naše krásne Slovensko a blízku Moravu! Keďže si to tu ale všetci celkom dobre poznáme, rozhodli sme sa poradiť s dvoma najpovolanejšími odborníkmi na súčasnú situáciu, aké výlety by sme Vám mali navrhnúť. Páni Alexander Fleming a Louis Pasteur sa teda vyjadrili nasledovne: ,,Penicilín lieči, ale víno robí ľudí šťastnými.“ a „Víno možno považovať za najzdravší a najhygienickejší nápoj.“ Neostávalo nám teda veru nič iné, než Vám načrtnúť inšpiráciu v podobe návštevy tufových pivničiek v tokajskej oblasti či pohodlného usadenia sa v jednom (či dvoch) z mnohých moravských sklípkov. Špecifické víno, ktorým sa nemôžu pýšiť veru nikde inde na svete, je, samozrejme, príjemným sprievodným javom, ale návšteva týchto lokalít je mimoriadne príťažlivá aj z dôvodu pokoja a krásy okolitej prírody, edukatívneho rozširovania si obzorov o slovenskej geológii, celkovej atmosféry prostredia a v neposlednom rade, voňavého česko-slovenského vzduchu!

Zapojte sa do tvorenia zoznamu!

Náš motivačný zoznam, prirodzene, nie je vo svojej finálnej podobe – snažili sme sa v ňom zohľadniť faktory ako všeobecná popularita destinácie pre seniorných návštevníkov, rôznorodosť záujmových oblastí, senior-friendly charakter a zároveň špecifický ráz mesta, možnosti aktívneho vyžitia, adekvátna fyzická (ne)náročnosť či prijateľný cenový rozmer.

O čo príťažlivejší by bol ale tento zoznam, ak by bol obohatený o Vaše podnety a príspevky? Máte svoje obľúbené senior-friendly zahraničné destinácie? Zvykli ste si viesť cestovateľský denník? A ako Vás cestovanie po rôznych stránkach obohatilo?

Pomôžte nám spoluvytvoriť cestovateľský zoznam, ktorý bude odrážať aj Váš vzťah k cestovaniu a zároveň poslúži ako inšpirácia pre ďalších z nás! V prípade záujmu o zapojenie sa do tejto našej miniiniciatívy nás, prosím, neváhajte kontaktovať cez našu e-mailovú adresu seniorivpohybe@gmail.com do 15. júna 2020 (do správy poprosíme uviesť Seniori na cestách).

Za inšpiráciu ďakujeme aj pánovi Ericovi Carsonovi z USA Today.