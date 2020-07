Škola základ života! Nie je to však naopak?

Čoraz viac vídať zlučovanie skúseností skôr narodených a moderných prístupov mladších z nás. Seniori nám tak pomáhajú zachraňovať svet.

Ako jeden známy citát hovorí, najväčším vzdelaním na svete je sledovať majstra pri práci. Svojim spôsobom nám to potvrdzuje aj éra, ktorú už nejaký ten rok žijeme – éra, ktorú na jednej strane charakterizuje dynamická zmena a pokrok a na strane druhej symbolizuje návrat k ekologickejším a ekonomickejším praktikám, ktoré sa osvedčili už našim starým, prastarým i viac ako praprastarým rodičom. Čoraz viac badať úsilie o zlučovanie skúseností tých skôr narodených a moderných prístupov súčasnej generácie. Čo to vlastne znamená? Nič menej, ako to, že nám seniori pomáhajú zachraňovať svet.

George Santayana je autorom viacerých zaujímavých myšlienok, podnecujúcich k nášmu vlastnému hĺbaniu. Nemožno sa veľmi čudovať, koniec-koncov to bol filozof hlboko inšpirovaný Spinozom, ktorý strávil jeseň života vo večnom, dokonalom Ríme, takže ak by ste náhodou mali v pláne rozvíjať vnútorný život ľudstva, či už toho slovenského alebo svetového, tak šup ho hľadať múzy do Ríma! Jedným z jeho výrokov je konštatovanie, že dieťa so vzdelaním len zo školy nie je skutočne vzdelané. V podporných to kruhoch slovenských rodín ho zrejme mladí ľudia poznajú taktiež ako veľavravnú hrozbu ,,život Ťa naučí“, a to tak v pracovnej, ako aj osobnej sfére. Ale čo keby sme si to otočili na príjemnejšiu nôtu? Veď je predsa toľko vecí, ktoré nás nemusí učiť život sám, ale rovno naši aktívni a aktivizujúci sa seniori. Nenechajte sa zmiasť – dnes tomu síce hovoríme diverzita, medzigeneračná spolupráca, poprípade tomu dávame iný odborne znejúci názov, ale vec sa má tak, že predávanie znalostí a skúseností z pokolenia na pokolenie od nepamäti predstavovalo základný pilier fungovania našej spoločnosti.

Návrat ku koreňom alebo čo seniori už dávno vedia a my to práve zisťujeme

Dnes si mnohí čoraz viac uvedomujeme ťažobu našej doby a výzvy, ktoré nám prináša. Iste, je iná a ešte ako! Čo sa však nezmenilo sú ľudia vo svojej podstate a náš záujem prispievať svojou vlastnou výnimočnosťou k fungovaniu tohto sveta, intenzívne podnecovaný rastúcou uvedomelosťou v najrôznejších oblastiach a informáciami, ktoré sa dajú len ťažko ignorovať. Aj preto medzi nami badať rozšírený záujem o spôsoby svojpomocnej výroby, ktoré sú šetrnejšie k prírode, prehlbujú rešpekt k ľudskej práci a simultánne tak zvyšujú potrebu a dopyt po znalosti našich starých mám a otcov. Už pred mesiacmi v izolácii sa nejedna vnučka vrhla na domáce pečenie kváskového chlebíka, kurz šitia či výrobu domácej kozmetiky a čistiacich prostriedkov. Nejeden vnuk sa pustil do reštaurovania nábytku, tvorby vlastnej dielničky či rezbárstva. Toto zvláštne obdobie viacerým z nás prehĺbilo vnímanie užitočnosti a čara praktických rád zo života našich starých rodičov. My osobne veríme, že je to len začiatok a ešte sa od Vás máme čo učiť!

Spoločnými silami ďalej zájdeme

To, že seniori zachraňujú svet sa samozrejme nevzťahuje len k oblasti prenášania životu-užitočných tipov, ale aj k mnohým odborným sféram. Vo viacerých metropolách fungujú rôzne centrá a strediská, ktoré medzigeneračnú spoluprácu v odborných problematikách vítajú a oceňujú, či už prostredníctvom prednášok, rôznych stretnutí a diskusií. Za hranicami u našich českých priateľov sa napríklad náhode (i keď náhody vraj neexistujú, tak posúďte sami) podarilo spojiť záujem a skúsenosti dvoch pánov, ktorých z vekového hľadiska delí takmer 50 rokov. Spoločná fascinácia 3D tlačiarňami vyústila v spojenie skúseností inžiniera, ktorý sa dlhé roky zaoberal navrhovaním a výrobou liatinových dielov so zápalom mladého programátora. Dnes spolu vymýšľajú riešenie, ako tlačiť protetické končatiny, ktoré by sa následne dostali k deťom, ktoré ich potrebujú. Možno ešte zaujímavejším a zároveň akýmsi vyšším aspektom je, že svoju inšpiráciu a detailný postup by pán senior rád sprístupnil tým, ktorí majú záujem vytvárať niečo potrebné vlastnými rukami.

Je zrejmé, že mladí ľudia sú šikovní a poznajú technológie, ale keď sú navyše vnímaví, pokorní a ochotní učiť sa, v kombinácii so znalosťami a skúsenosťami, ktorými disponujú ich najstarší kolegovia, môžu spoločne vymyslieť úžasné riešenia – najmä v otázkach, na ktoré sú technológie ešte prikrátke. Hnacím motorom ekonomiky sú predsa inovácie, ale inovácie častokrát vznikajú práve v dôsledku nazerania na riešené problémy inou optikou, ktorú môžete spoluvytvárať práve vy, seniori. Netreba sa podceňovať – je dôležité uvedomiť si, akú máte pre spoločnosť nenahraditeľnú úlohu.

Netreba si zabudnúť srdce

Zároveň treba mať na pamäti, že k tomu, aby takáto forma spolupráce naozaj fungovala a ideálne aj prinášala svoje ovocie je nevyhnutá značná dávka empatie, citlivosti, trpezlivosti a najmä neutíchajúceho záujmu na oboch zúčastnených stranách. Poznáte to – všetci sme predsa ľudia a niekedy si nerozumieme ani sami so sebou. Keď sa nám ale darí udržiavať vzájomne úctivý dialóg a neodrádzať sa možnými počiatočnými prekážkami, výsledok rozhodne stojí za to (vieme potvrdiť najmä na základe tých rozhovorov samých so sebou).

Je taktiež dôležité zmieniť, že aj v tomto prípade treba postupovať podľa pocitov a netreba sa nútiť do ničoho, na čo sa necítime. Každý senior i nesenior je unikát a aby takáto výmena skúseností bola predovšetkým o radosti a nie o prospešnosti, mala by jej predchádzať najmä debata o tom, na čo sa dotyčný človek cíti a na čo nie.

V prípade, že Vás zaujal príbeh o pánovi seniorovi zaujímajúcom sa o využitie 3D tlačiarní, smelo klikajte sem: https://vitalplus.org/jehla-nebo-hoblik-tradicni-dovednosti-se-vraceji-v-novem-havu/

