Životné múdrosti mojich starých rodičov

Hovorí sa, že s vekom prichádzajú skúsenosti. Nie vždy sa však vyskytne príležitosť tieto skúsenosti zdieľať a tak som sa rozhodla spýtať sa mojich starých rodičov cielene, čo by si priali aby som sa od nich naučila.

Asi každému je známe tvrdenie, že s vekom pribúdajú skúsenosti a múdrosti. Takzvaná “škola života” je určite nenahraditeľná a niektoré druhy skúseností sa s meniacou sa dobou tiež menia, avšak niektoré zostávajú napriek všetkému rovnaké. Som si vedomá, že “učiť sa zo skúseností starších” môže už znieť ako vynútená fráza a mne samej to tak mnohokrát prišlo, keď mi hovorili o tom ako sa oplatí počúvať svojich starých rodičov. Avšak počas posledných pár mesiacov sa toho toľko v mojom živote zmenilo, miestami som nevedela čo urobiť prvé a miestami čo s toľkým časom. Niekedy medzi tým som sa rozhodla vyskúšať veci, ktoré som zvykla zavrhnúť a jednou z nich bolo aj snažiť sa učiť zo skúseností svojich starých rodičov.

Rozhodla som sa to teda ešte posunúť o kúsok ďalej a aktívne sa pýtať na to, čo by moji starý rodičia chceli aby som vedela. Uvedomila som si totiž, že kým ja mám prístup k množstvu spôsobov ako svoj názor vyjadriť (aj v momentoch keď to nie je úplne nutné) moji starý rodičia nie. Na internete nie sú veľmi aktívni a teda ich sociálne siete, blogy, články a posty kúsok obišli, takže povedať nám čo si myslia môžu zväčša len keď sa na to spýtame.

Neskôr som okruh ľudí, ktorých som sa pýtala trochu rozšírila aj na širšiu rodinu a známych, ktorých by sme vedeli zaradiť ako staršiu generáciu. Tuto je zbierka niektorých životných múdrostí, ktoré by si staršia generácia priala aby sme si pamätali.

Neponáhľajte sa toľko. Život nie je taký krátky ako sa môže zdať a aj keď sa vraví, že roky letia, ponáhľaním sa akurát tak uletia skôr.

Nesúďte ľudí tak rýchlo. Dajte im šancu ukázať Vám, akí naozaj sú. Doba je rýchla, ale prvý dojem ani zďaleka nie je všetko.

Kĺby ktoré dnes zničíš ti to neskôr vrátia trojnásobne! Je jedno, že si myslíš, že sú úplne uzdravené.

Veci sú len veci. Ani to najkrajšie auto ti nevráti čas. Ani tá najlepšia telka ti nevráti ľudí, ktorí tu nie sú.

Možno, že toto neznie tak dôležito, ale ja si myslím, že je. Používajte zubnú niť. Problémy zo zubami sú hnusné.

Neber kritiku od nikoho od koho by si nezobral radu.

Nikto koho by si sa mohla spýtať ti nepovie, že si praje aby za života pracoval viac. Robiť treba, ale nezabudni na rodinu, priateľov a seba.

Váž si čo máš skôr než o to prídeš. Ja viem, že sa vraví, že si uvedomíme čo máme až keď o to prídeme ale je možné si to uvedomiť aj skôr. Nezabudni byť vďačná a z času na čas to aj povedať nahlas.

Počujem ľudí hovoriť, že si hľadajú prácu, ktorú budú mať radi. Nikto nemá rád svoju prácu stále. V niektoré dni áno, v niektoré dni ju len tolerujú. Práca platí účty. Nie každý nájde niečo ako poslanie alebo prácu ktorú zbožňujú od rána do večera a to je v poriadku.

Jedz a cvič ako pacient s cukrovkou, slabým srdcom a možno mŕtvicou na krajíčku - tak sa ním nikdy nestaneš.

Povedal by som oceň tie malé momenty a to čo je tu a teraz. Mám pocit, že každý niečo stále chce a chce to ihneď. Trpezlivosť. Prečo si miesto toho radšej neužiť tento moment? Tie najlepšie momenty boli vždy tie najjednoduchšie, obyčajné pekné chvíle. Miesto písania správy zdvihni ten telefón a zavolaj. Kedy si sa naposledy rozprávala s mamkou len tak o ničom? To sú tie chvíle na ktorých záleží.

Ak snívaš o niečom, čo vyzerá alebo znie nemožne, skús to aj tak. Hlavne to skús čím skôr, lebo vekom je to len ťažšie. Prvý krok môžeš spraviť hoc aj dnes.



Možno niektoré z týchto výrokov znejú samozrejme, avšak verím, že je na ne veľmi jednoduché zabudnúť a tak by som ich chcela aj takto pripomenúť. Mne osobne dobre padne ak ich z času na čas vidím znovu. Taktiež som sa pri snahe zozbierať tieto výroky dostala to niekoľkých zaujímavých konverzácií a rozhodne si myslím, že stojí za to spýtať sa, ak môžete.