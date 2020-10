Dištančné vzdelávanie versus technológie alebo prečo sa učiť používať nové technológie

Ubehli približne dva týždne od začiatku vyučovania na mojej univerzite a je celkom zrejmé, že začiatok školského roka najviac prekvapil univerzitu samotnú.

Štátne nariadenia sú momentálne v Anglicku síce trochu iné ale menia sa dosť často a teda sa univerzita rozhodla fungovať primárne dištančne. Pre mňa to znamená, že z dvadsiatich kontaktných hodín za týždeň, ktoré by som za bežných okolností mala mať, momentálne devätnásť prebieha nejakou dištančnou formou. Jeden seminár do týždňa mám síce prezenčný ale aj počas toho je povinné sa sociálne dištancovať a teda akúkoľvek prácu v skupinách musíme zvládnuť cez správy, napriek tomu, že ľudia z mojej skupiny sedia tak tri metre odo mňa.

Pre univerzitu to znamená zavedenie kompletne novej infraštruktúry v rekordnom čase. Zadania a úlohy sa zvykli odovzdávať v papierovej forme, to však tento rok nie je možné. Poznámky zvykli byť dostupné v papierovej forme. To už tiež nie je aktuálne. Bežný spôsob kontaktu s profesormi, v prípade nejakých otázok alebo problémov, bolo zastaviť sa v ich kanceláriách v určitých hodinách. Ako vlastne skoro všetko ostatné ani toto momentálne nie je možné. Miesto toho boli zakúpené nové počítačové programy a zavedené nové systémy pre celé fungovanie školy. Pre mojich profesorov to znamená nutnosť naučiť sa pracovať s množstvom nových aplikácií, programov, tabletov a iných, kým zároveň sa snažia uistiť, že kvalita vyučovania neklesne a pomôcť študentom, ktorých vlastne ešte nikdy ani nevideli.

Po dlhých rokoch strávených pred tabuľou s kriedou v ruke zrazu mnohí z nich musia vymyslieť ako nahrať prednášku na video, upraviť ho a dostať ho k svojim študentom na čas. Alebo ako zozbierať stovky domácich úloh a testov cez portál, ktorý notoricky nefunguje a nebol pripravený na takýto nápor. Alebo ako spustiť živé vysielanie, odučiť seminár, prejsť všetky otázky a zároveň sa uistiť, že sa nevyskytli žiadne technické problémy. Pre mnohých z nich to vôbec nie je ľahké a vyžaduje si to veľa trpezlivosti od všetkých zúčastnených.

Nebudem sa tváriť, že ja som na tom o niečo lepšie. Podarilo sa mi síce zorientovať sa v univerzitných stránkach a programoch, aspoň tak približne. Avšak už som zmeškala seminár, pretože som nevedela, že som tam vôbec mala byť. Nie raz ma zachránilo, že prednášky sú nahrávané a teda si môžem časti z nich pozrieť znovu, ak náhodou niečo nefungovalo.

Zvykne sa hovoriť, že je pre seniorov ťažšie používať nové technológie, kým mladším generáciám to ide hneď. Asi na tom bude nejaký ten kus pravdy, avšak tiež som mala zo začiatku problém zvyknúť si na programy, ktoré musím používať v škole. Možno mi to netrvalo príliš dlho, pretože už som podobné videla a používala pred tým. Napriek tomu sa to nezaobišlo bez komplikácií. Ako so všetkým ostatným novým, aj toto je len ďalšia vec, ktorú sa musím naučiť zvládnuť ak chcem z tohto ročného štúdia niečo mať. A spolu so mnou musia všetci ostatní, bez ohľadu na vek alebo predošlé skúsenosti. Momentálne je síce pravda, že prednášky nie sú optimálne, nájsť niečo na univerzitnej stránke je nekonečný boj, odovzdať úlohu mi trvá dlhšie než keby som ju mohla odniesť osobne a na väčšinu mojich mailov s otázkami nikto nikdy neodpovie. Avšak verím, že sa to postupne lepší. Preto by som povedala, že netreba vzdávať snahu naučiť sa pracovať s technológiami a to hlavne teraz, keď sa toľko vecí presúva nejakou formou na internet.

Moji starý rodičia sa nikdy nenaučili pracovať s počítačmi, nemajú prístup k internetu a hovoria, že ho ani nepotrebujú. Chápem síce prečo ale na druhú stranu to znamená, že komunikácia medzi nami momentálne nie je častá a uvidím ich tak možno na Vianoce. Je to trochu škoda. Tiež preto, že mi nepríde, že by to nevedeli zvládnuť s trochou pomoci. Ak sa vám teda niekedy zdá, že otravujete ľudí naokolo so svojimi otázkami, len tak ďalej. Ja to robím tiež, či už keď príde na technológie, alebo na môj neexistujúci rozvrh. Celkom určite je lepšie pýtať sa, než to proste nechať tak.