Sny si treba plniť

Každý v detstve premýšľa a sníva o tom, čím sa stane, keď vyrastie. Sny nám umožňujú mať nádej a slúžia na to, aby sme mali cieľ a pokúsili sa ísť za tým, po čom túžime. Inšpirujte sa dvomi príbehmi senioriek v Amerike.

Hviezda sociálnej siete - instagram



Baddie Winkle bola nenápadná seniorka, ktorá ani nevedela, v čom nájde svoje poslanie a radosť zo života. Zlom nastal, keď jej zomrel manžel a začala zápasiť z depresiami. Ešte ako 86 ročná v roku 2014 uverejnila jednu "výstrednú" fotografiu, obliekla si farebnú košeľu, kravatu a šortky svojej vnučky. Určite ju ani vo sne nenapadlo, že táto fotografia naštartuje jej kariéru celebrity - influencerky.



Vytvorila si instagramový kanál, ktorý jej nemal slúžiť len ako terapia proti depresiám ale samotná dáma Winkle fotografiami chcela neustále pozitívne vplývať na seniorov a byť im príkladom. V živote je podľa nej potrebné sa baviť a užívať si krásnych momentov.



Z dámy Winkley sa stala módna ikona, ktorá udáva trendy v tejto sfére. Aktuálne ju na instagrame sleduje 3,5 milióna ľudí, sledovať ju môže tu https://www.instagram.com/baddiewinkle/. Niekedy stačí naozaj náhoda a človeku sa môže úplne zmeniť život.



Dáma vo vesmíre



Američanka Wally Funk ako pilotka vo veku 82 rokov poletela do vesmíru. Spoločnosť Blue Origin umožnila tejto dáme, ktorá celý život snívala o lete do vesmíru, zrealizovať jej sen.



Už v 60 rokoch si pilotka Wally Funk urobila astronautický výcvik. Nemohla ale letieť do vesmíru kvôli absurdnosti, jej pohlaviu. Ženy v danom období nemali príležitosť a možnosť letieť do vesmíru.



Pilotka Wally Funk sa splnil sen, je to naozaj neuveriteľné, že mala odvahu letieť a ukázala všetkým, že ak niekto naozaj niečo chce a má aj šťastie môže dokázať aj nemožné.





Priniesli sme Vám príbehy dvoch dám, ktoré síce žijú na inom kontinente no svojou odvahou vedia inšpirovať aj ostatné dámy.



Niekedy rozhoduje náhoda. Inokedy možno kombinácia šťastia a sna môže človeku zmeniť život zo dňa na deň.



Aké sny by ste si chceli splniť?

